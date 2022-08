Nurkowie znaleźli zwłoki w zatopionym aucie, to prawdopodobnie poszukiwana od dwóch tygodni 16-latka

Ciało znalezione przez nurków w jeziorze Prosser, przy granicy Newady i Kalifornii, należy prawdopodobnie do poszukiwanej od dwóch tygodni 16-letniej Kiely Rodni - informują amerykańskie media. Ciało znajdowało się w samochodzie, którym poruszała się nastolatka. Po raz ostatni Rodni widziana była 6 sierpnia podczas imprezy na kempingu przy brzegu jeziora.

Pojazd został odnaleziony przez prywatną grupę nurków wolontariuszy Adventures With Purpose w jeziorze Prosser, 35 kilometrów na zachód od miejscowości Reno w Newadzie. "Samochód leży do góry kołami na głębokości 4 metrów. Potwierdziliśmy, że Kiely jest w środku" - post o takiej treści pojawił się na facebookowym profilu grupy w niedzielę ok. godz. 14:30 czasu lokalnego.