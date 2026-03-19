Człowiek Trumpa podał się do dymisji. Media: FBI wszczęło dochodzenie

Kluczowe fakty: Według informacji portalu Semafor, dochodzenie ma dotyczyć tego, że Joseph Kent w nieodpowiedni sposób dzielił się tajnymi informacjami.

Nie jest jasne, kiedy wszczęto śledztwo.

Sojusznik Donalda Trumpa odszedł z jego administracji, mówiąc, że "nie może z czystym sumieniem popierać trwającej wojny w Iranie".

Co powiedział w pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu swojego odejścia?

Informację o dochodzeniu jako pierwszy przekazał portal Semafor w nocy ze środy na czwartek. Cztery osoby zaznajomione z tą sprawą powiedziały portalowi, że dochodzenie dotyczy tego, że Joseph Kent miał w nieodpowiedni sposób dzielić się tajnymi informacjami.

Anonimowe źródła poinformowały Semafor oraz stację NBC News, że śledztwo wszczęto jeszcze zanim Kent - weteran sił specjalnych USA i długoletni sprzymierzeniec Donalda Trumpa - ogłosił we wtorek rezygnację ze stanowiska szefa Narodowego Centrum Antyterrorystycznego. Jedno ze źródeł utrzymuje, że dochodzenie trwa od miesięcy.

FBI nie odpowiedziało na pytania, czy prowadzi takie dochodzenie - odnotowują media.

Człowiek Trumpa rezygnuje

Doradcy i sojusznicy Trumpa po upublicznieniu rezygnacji Kenta ze stanowiska potępili go jako osobę przekazującą poufne informacje. Polityk ogłosił swoje odejście we wtorek. Znany z antyinterwencjonistycznych poglądów Kent oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

"Nie mogę z czystym sumieniem popierać trwającej wojny w Iranie. Iran nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju i jest oczywiste, że rozpoczęliśmy tę wojnę pod naciskiem Izraela i jego potężnego amerykańskiego lobby" - napisał Kent w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.

W liście adresowanym do Trumpa przekazał, że "wysocy rangą izraelscy urzędnicy i wpływowi przedstawiciele amerykańskich mediów wszczęli kampanię dezinformacyjną, która całkowicie podważyła program 'America First' i zasiała nastroje prowojenne, aby zachęcić do wojny z Iranem". Porównał to do inwazji na Irak w 2003 roku, która również - jego zdaniem - została zainicjowana przez Izrael.

Dymisja szefa Narodowego Centrum Antyterrorystycznego jest pierwszym publicznym protestem członka administracji Trumpa przeciwko wojnie w Iranie.

Kent o próbie "zdyskredytowania" go

W pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu swojej decyzji Kent stwierdził, iż spodziewał się "zdyskredytowania". - Zdaję sobie sprawę, że sposób, w jaki odszedłem, oraz list sprawią, że część tej administracji [prezydenta Trumpa - red.] będzie chciała mnie ścigać i próbować zdyskredytować - powiedział w środę w rozmowie z Tuckerem Carlsonem.

- Rozumiem to, ale myślę, że prezydent jest osobą, która słucha - kontynuował Kent. Dodał, że jego zdaniem Trump "słucha wielu różnych osób, bo w głębi duszy zdaje sobie sprawę, że sprawy nie idą w dobrym kierunku i musi znaleźć sposób, byśmy z tego wyszli".

Opracował Maciej Wacławik / az