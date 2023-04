Wyszedł z więzienia, po czterech dniach zamordował rodziców i ich przyjaciół

Po zaledwie czterech dniach od wyjścia z więzienia 34-letni Joseph Eaton zamordował swoich rodziców i ich dwoje przyjaciół. Później tego samego dnia postrzelił trzy inne osoby, jedna z nich jest w stanie krytycznym. Dzień wcześniej na Facebooku zwrócił się do matki: "Dziękuję, że nigdy ze mnie nie zrezygnowałaś".

Jak przekazali na zorganizowanej w środę konferencji prasowej funkcjonariusze policja stanu Maine, cytowani przez CNN, we wtorek rano, o 9:21 lokalnego czasu, otrzymali zgłoszenie o zwłokach znalezionych w jednym z domów w Bowdoin. Tragicznego odkrycia dokonał krewny ofiar.

Na miejscu zdarzenia służby znalazły ciała. Jak ustalono, zwłoki należały do rodziców Josepha Eatona: 62-letniej Cynthii Eaton i 66-letniego Davida Eatona oraz do 62-letniej Patricii Eger i 72-letniego Roberta Egera. Jak ocenił koroner, wszystkie ofiary zginęły od broni palnej.

Niewiele ponad godzinę później, o 10:30, policjanci zostali zawiadomieni o strzelaninie, do której doszło na drodze w Yarmouth - miejscowości oddalonej od Bowdoin o około 40 kilometrów. Jej ofiarami padli 52-letni Sean Halsey oraz jego dzieci: 25-letnia Paige Halsey oraz 29-letni Justin Halsey. Kobieta jest w stanie krytycznym, pozostali poszkodowani odnieśli urazy niezagrażające życiu - poinformował inspektor policji stanowej w Maine, William Ross.

Jak podaje magazyn "People", dzień przed zamordowaniem rodziców na Facebooku Eaton zwrócił się do matki: "Cynthia Robinson Eaton. Śmiertelnie boję się tego, co ludzie o tym powiedzą. To otworzyło moją historię. Dziękuję, że nigdy ze mnie nie zrezygnowałaś, kocham cię".