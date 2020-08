13 morderstw, 13 gwałtów. "Golden State Killer" skazany

W piątek sąd hrabstwa Sacramento przychylił się do wniosku prokuratury i skazał Josepha Jamesa DeAngelo na bezwzględną karę dożywotniego więzienia. Sąd orzekł, że seryjny gwałciciel i morderca, który dopuszczał się przestępstw w latach 70. i 80. XX wieku, nie może wnioskować o wcześniejsze zwolnienie ani o ułaskawienie.

W czerwcu "Golden State Killer" przyznał się do stawianych mu zarzutów: 13 morderstw i 13 gwałtów. Do przestępstw doszło między 1975 a 1986 rokiem. DeAngelo poszedł na układ z prokuraturą, która zagwarantowała mu, że nie zostanie skazany na karę śmierci.

DeAngelo, którego prokurator nazwał w piątek "postrachem nawiedzającym Kalifornię przez dziesięciolecia", przyznał się również publicznie do dziesiątek innych gwałtów, których ściganie się przedawniło. Śledczy są przekonani, że DeAngelo wdarł się w sumie do 120 domów w 11 hrabstwach.

Trefna chusteczka

Reuters przypomina, że tożsamość przestępcy określanego jako "Golden State Killer" pozostawała przez lata tajemnicą, a jego zbrodnie były nierozwiązane. Tak było do czasu, gdy 24 kwietnia 2018 roku DeAngelo został zatrzymany w hrabstwie Sacramento.

Śledczy trafili na DeAngelo wykorzystując ślady DNA znalezione na miejscu zbrodni, i ogólnie dostępną internetową bazę genealogiczną, w której użytkownicy, poszukując krewnych, umieszczają swój kod DNA zapisany w postaci cyfrowej. Porównując kody genetyczne, śledczy dotarli do dalekich kuzynów DeAngelo, a poprzez nich do samego podejrzanego. Następnie pobrali DNA DeAngelo z drzwi jego samochodu i zużytej chusteczki znalezionej w jego śmietniku. Próbki te pasowały do kodu pozostawionego na dowodach zbrodni sprzed lat.