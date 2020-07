Czarny powóz z trumną na moście. Hołd dla "ostatniego z Wielkiej Szóstki"

Powóz z trumną z ciałem Johna Lewisa, bohatera walk o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, przejechał w niedzielę most Edmunda Pettusa w miejscowości Selma. To na nim w 1965 roku Lewis stał na czele pokojowego marszu na rzecz równych praw dotyczących głosowania i to tam został pobity przez policję.