John Bolton, były doradca Donalda Trumpa, ostrzega przed jego ewentualną drugą kadencją

Partia Republikańska ma prawo nominować Trumpa na swego kandydata na prezydenta w 2024 roku, mimo że wcześniej może się on stać "skazanym przestępcą", a "co jeszcze gorsze dla kraju, ten przestępca może naprawdę zostać wybrany" - ostrzega we wtorkowej analizie autor, który był również ambasadorem USA przy ONZ .

Co Trump mówił o Kimie

Byłemu prezydentowi wydaje się, że jeśli jego osobiste kontakty z takimi przywódcami są dobre, to relacje na poziomie państw również są dobre - pisze autor. Przytacza też cytat z Trumpa, który ostatnio powiedział w wywiadzie o prezydencie Chin Xi Jinpingu: "Centralne sterowanie. Błyskotliwy facet. Wiecie, gdy mówię, że jest błyskotliwy, wszyscy mówią ‘o, to straszne’. No cóż, rządzi żelazną ręką krajem mającym 1,4 mld mieszkańców. Inteligentny, błyskotliwy, wszystko doskonale. W Hollywood nie ma takiego faceta jak on".