Historyczna porażka rodziny Kennedych

Senator Ed Markey pokonał Joe Kennedy'ego III w prawyborach demokratów do izby wyższej Kongresu Stanów Zjednoczonych. Tym samym 39-letni Kennedy stał się pierwszym członkiem swojej słynnej rodziny politycznej, który przegrał w wyborach w stanie Massachusetts.

Kennedy był postrzegany jako faworyt prawyborów, gdy we wrześniu zeszłego roku niespodziewanie ogłosił, że po ośmiu latach opuści Izbę Reprezentantów i spróbuje powstrzymać nominację Markeya.

"Startuję, bo nasz kraj przeżywa moment prawdy. (…) Donald Trump zmusił Amerykę do spóźnionego, oczekiwanego od dawna rozrachunku. A jak zareagujemy, powie wszystko o tym, kim jesteśmy" - napisał Joe Kennedy we wrześniu w e-mailu do zwolenników, ogłaszając swoją kandydaturę.