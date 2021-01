Były doradca Trumpa o współpracy Polski z nową amerykańską administracją

"Demokraci są twardzi wobec Rosji ostatnie cztery lata"

Bolton o kampanii prezydenckiej, wpływach Chin i Donbasie

Konserwatywny polityk mówił również, że w ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej nie było "wielu dyskusji o sprawach politycznych, a szczególnie o polityce zagranicznej". Według niego Biden chciał, by "kampania była referendum nad Trumpem", co pozwoliło demokracie "uciekać i nie być szczegółowym w wielu sprawach".

"Każda chwila spędzona na pogłębianie relacji z nową administracją jest dobrze spędzoną chwilą"

Ukrainę i Białoruś dyplomata uznaje za wyjątkowo istotne dla Polski. - Gdy rzuci się okiem na mapę, to widać, że to, co dzieje się w tych państwach, jest kluczowe dla polskiej stabilności strategicznej – ocenił.

Pytany o kulisy negocjacji wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce stwierdził, że rozmawiał o tym pomyśle z Trumpem. - Oczywiście, że wiedział (o Fort Trump – przyp. red.), to mu schlebiało. A my myśleliśmy, że to dobry sposób na to, by się zgodził – wyjaśniał Bolton.