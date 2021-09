USA. Joe Biden zainaugurował pierwsze bezpośrednie spotkanie liderów Quadu

Prezydent USA Joe Biden otworzył szczyt liderów Quadu. Amerykański przywódca spotkał się w piątek w Białym Domu z premierami Indii, Japonii i Australii. To pierwsze bezpośrednie spotkanie na poziomie liderów państw. - To zgrupowanie demokratycznych partnerów, których łączy wspólna wizja przyszłości - mówił Biden.

Prezydent USA Joe Biden spotkał się w piątek w Białym Domu z premierami Indii, Japonii i Australii w ramach szczytu liderów Quad, czyli Czterostronnego Dialogu Bezpieczeństwa (Quadrilateral Security Dialogue), kluczowego forum współpracy w regionie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku oraz elementu rywalizacji z Chinami. To pierwsze bezpośrednie spotkanie na poziomie liderów państw.

- To zgrupowanie demokratycznych partnerów, których łączy wspólna wizja przyszłości, spotyka się, by odpowiedzieć na kluczowe wyzwania naszej epoki, od covidu przez zmianę klimatu, po nowe technologie - powiedział prezydent Biden, otwierając szczyt.

- W Quad chodzi o to, by pokazać, że demokracje mogą osiągać sukcesy - oznajmił premier Australii Scott Morrison. - Chcemy, by Indo-Pacyfik był regionem wolnym od stosowania środków przymusu (...) i gdzie spory są rozwiązywane pokojowo, zgodnie z prawem międzynarodowym - dodał.