Na konferencji prasowej kończącej szczyt NATO prezydent USA Joe Biden podkreślił, że za jego prezydentury do Sojuszu wstąpiły kolejne kraje. - W tym samym czasie mój poprzednik ( Donald Trump - red.) powiedział jasno, że nie ma żadnych zobowiązań wobec NATO - zwrócił uwagę.

- Powiedział, że nie czuje żadnego obowiązku, żeby wypełnić nasze zobowiązanie wynikające z artykułu 5. Powiedział do Putina: "a rób sobie co do diabła chcesz" - przypomniał Biden.