Nie wykonał rozkazu, uratował kolegów. Bohater z najwyższym odznaczeniem wojskowym

Prezydent USA Joe Biden odznaczył Medalem Honoru, najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym, weterana wojny w Wietnamie, 81-letniego kapitana Larry'ego Taylora. Podkreślił, że choć otrzymał on bezpośredni rozkaz od dowódcy, nie zastosował się do niego, aby uratować innych żołnierzy.

Medal Honoru dla weterana wojny w Wietnamie

Jak przypomina BBC, 81-letni Taylor był podczas wojny w Wietnamie pilotem śmigłowca Cobra. 18 czerwca 1968 roku w nocy doszło do walk nieopodal miasta Ho Chi Minh (dawniej Sajgon). Zespół patrolowy został wówczas otoczony przez siły wroga i znalazł się pod ostrzałem. Taylor otrzymał rozkaz od dowódcy, by powrócić do bazy, ale zlekceważył go, decydując się na pomoc żołnierzom. Choć miał mało paliwa i amunicji, przeprowadził kilka ataków, a także wydał przez radio komunikat o nowym miejscu ewakuacji. Gdy zespół dotarł na miejsce, Taylor wylądował, by zabrać ich ze sobą.