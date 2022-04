"Broń widmo" w Stanach Zjednoczonych coraz większym problemem. Joe Biden chce utrudnić jej zdobywanie

Można ją z łatwością wykonać we własnym domu z komponentów zamówionych w internecie i wydrukowanych na drukarce 3D. Jej części nie mają numerów seryjnych, a gotowy pistolet nie jest nigdzie zarejestrowany. Ostatnio po strzale z "broni widmo" w Nowym Jorku zginęła szesnastolatka. Joe Biden wprowadza przepisy, które utrudnią jej zdobywanie.

- Źli ludzie ze złymi zamiarami wiedzą, że jest to najprostszy sposób na zdobycie broni. Łatwiejszy nawet niż pójście na róg ulicy i zapłacenie komuś - mówi Chuck Schumer, senator Partii Demokratycznej. W piątek po strzale z tego typu pistoletu w Nowym Jorku zginęła szesnastolatka. Strzelał do niej siedemnastolatek. - Wzrost liczby sztuk tej broni w Nowym Jorku i na Long Island jest oszałamiający - przyznaje Chuck Schumer.

Prezydent Joe Biden mówi temu procederowi "stop". Zaproponował nowe przepisy, które mają pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się broni typu ghost gun . Po pierwsze, nowe zasady nakażą producentom części umieszczać na nich numery seryjne. Po drugie, wymagane będzie sprawdzenie kupującego. Obecnie do takiego potencjalnego narzędzia zbrodni może mieć dostęp każdy. Organizacje propagujące powszechny dostęp do broni już określają nowe zasady jako "skrajne i ekstremalne".

Na takie argumenty odpowiedział Joe Biden: - Czy ochrona funkcjonariuszy policji jest skrajnością? Czy ochrona naszych dzieci to skrajność? Czy trzymanie broni z dala od ludzi, których przeszłość nie została sprawdzona, to bycie skrajnym? Posłuchajcie, ktoś z listy terrorystów może bez problemu kupić broń. To jest skrajność. Tu chodzi o zachowanie zdrowego rozsądku.