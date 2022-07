Biden w Arabii Saudyjskiej będzie unikał uścisków dłoni. Biały Dom: względy pandemiczne

Prezydent USA Joe Biden podczas swojej wizyty w Izraelu i Arabii Saudyjskiej będzie próbował ograniczyć wszelkie kontakty fizyczne. Ma być to podyktowane wzmocnionymi środkami ostrożności dotyczącymi COVID-19 – poinformowali w środę urzędnicy Białego Domu.

- Jesteśmy teraz w czasie pandemii, w której staramy się ograniczyć kontakt i częściej zakrywać twarze, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa – powiedział amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan . - Nie mogę powiedzieć, że w żadnym momencie nie będzie kontaktów, żadnych interakcji fizycznych. To jest po prostu ogólna zasada, którą stosujemy – zastrzegł.

Spotkanie w cieniu zabójstwa Chaszodżdżiego

- Biały Dom desperacko stara się uniknąć obrazu Bidena ściskającego dłoń księcia, zwłaszcza po tym, jak redakcja Washington Post potępiła to spotkanie. COVID-19 jest prostą wymówką, ale nie zmieni to faktu, że do spotkania dojdzie – powiedział Bruce Riedel, specjalista ds. polityki zagranicznej w Brookings Institution.