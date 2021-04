"Niezwykle ważny krok na drabinie do sprawiedliwości", ale "nie ostateczny cel"

Ormańska diaspora w Stanach Zjednoczonych z radością przyjęła uznanie rzezi Ormian za ludobójstwo przez prezydenta USA Joe Bidena. W Los Angeles odbyła się manifestacja przed tureckim konsulatem, gdzie wzywano władze w Ankarze do wypłaty odszkodowań. - To historyczny moment, ale to nie wszystko - mówił Gev Iskajyan, członek zarządu Armenian National Committee of America.

Biden uznał rzeź Ormian za ludobójstwo w wydanym w sobotę oświadczeniu z okazji dnia upamiętnienia tej zbrodni. Demokrata, który obiecał taki krok w kampanii, jest pierwszym prezydentem USA od 40 lat, który publicznie nazwał tak masowe mordy w Imperium Osmańskim sprzed ponad 100 lat.

Armeńczycy świętują uznanie przez prezydenta USA rzezi Ormian za ludobójstwo Reuters

"Historyczny moment, ale to nie wszystko"

Deklaracja gospodarza Białego Domu stanowi zwieńczenie dekad starań Ormian na całym świecie, a wśród nich wpływowych i licznych ośrodków ormiańskich z południowej Kalifornii.

W sobotę - w Dniu Pamięci o Ludobójstwie Ormian - w Los Angeles odbyły się uroczystości i demonstracje. Setki manifestantów zebrały się w Beverly Hills przed konsulatem tureckim, machając flagami Armenii, w koszulkach z napisem "Nasze rany są nadal otwarte, rok 1915" i skandując "Turcja musi zapłacić!". Odśpiewano hymn Armenii.

Demonstracja diaspory ormiańskiej w Los Angeles EPA/ETIENNE LAURENT

- Dzisiaj Stany Zjednoczone oświadczyły jasno, że nie pozwolą już dłużej traktować praw człowieka jako towaru, który można negocjować z Turcją - oświadczył Alex Galitsky, rzecznik organizacji Armenian National Committee of America. Podkreślił, że do "zobaczenia sprawiedliwości" dążyły pokolenia.

Dziennik "Los Angeles Times" przypomina, że wezwania diaspory do uznania mordów sprzed stu lat za ludobójstwo nabrały rozgłosu w latach 80. XX wieku, gdy dzieci ocalałych osiedliły się w USA. Amerykańscy Ormianie ostrożnie podchodzili do obietnic składanych przez polityków, obserwując przez lata, jak ci zobowiązywali się do uznania ludobójstwa, by następnie wycofywać się z tych deklaracji. Społeczność była rozczarowana, gdy prezydent Barack Obama nie spełnił swojej obietnicy.

Demonstracja diaspory ormiańskiej w Los Angeles EPA/ETIENNE LAURENT

- To historyczny moment - tak deklaracje Joe Bidena ocenił Gev Iskajyan, członek zarządu Armenian National Committee of America. - Ale to nie wszystko (...). To nie odszkodowania, które są ostatecznym celem naszej sprawy. Ale to niezwykle ważny krok na drabinie do sprawiedliwości - przyznaje

Demonstracja diaspory ormiańskiej w Los Angeles EPA/ETIENNE LAURENT

Autor:ads/kab

Źródło: PAP