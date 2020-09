Joe Biden stawia warunek brytyjskiemu rządowi

"Nie możemy pozwolić na to, by porozumienie wielkopiątkowe, które przyniosło pokój Irlandii Północnej, padło ofiarą brexitu" - napisał w środę wieczorem na Twitterze kandydat demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich. "Jakakolwiek umowa handlowa między USA i Zjednoczonym Królestwem będzie zależeć od poszanowania porozumienia i zapobieżenia powrotu twardej granicy (w Irlandii-przyp. red.). Kropka" - dodał.

Kontrowersyjna ustawa i widmo powrotu "twardej" granicy

Biden odniósł się w ten sposób do planów brytyjskiego rządu przyjęcia ustawy o rynku wewnętrznym, która - co przyznają sami przedstawiciele rządu - może złamać prawo międzynarodowe i umowę z UE w sprawie brexitu. Chodzi przede wszystkim o zawarty w umowie protokół dotyczący Irlandii Północnej, którego celem było uniknięcie powstania "twardej" granicy na wyspie, co jest wymogiem porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku.