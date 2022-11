Biden: przetrwanie demokracji jest stawką nadchodzących wyborów

- Kiedy tu przed wami stoję, są kandydaci ubiegający się u urzędy na każdym szczeblu w Ameryce: na gubernatora, do Kongresu, na prokuratorów generalnych, sekretarzy stanu, którzy nie zobowiązują się do zaakceptowania rezultatów wyborów, w których kandydują - powiedział prezydent USA Joe Biden w przemówieniu na dworcu kolejowym Union Station w Waszyngtonie, nieopodal gmachu Kongresu.

Odniósł się w ten sposób do polityków prawicy, którzy jeszcze przed głosowaniem zaczęli podważać uczciwość wyborów. - To jest droga do chaosu w Ameryce. To jest bezprecedensowe. To nielegalne i antyamerykańskie - dodał.