Biden będzie mieć doradcę do spraw Azji i Pacyfiku

Pracował w Departamencie Stanu za administracji Obamy

Campbell odpowiadał za sprawy azjatyckie w Departamencie Stanu za administracji Baracka Obamy. Uważany jest za jednego z najważniejszych architektów polityki zagranicznej zwanej "pivot to Asia" (przesunięcie w stronę Azji), kładącej największy nacisk na stosunki z krajami tego regionu. Jest jednym z założycieli think tanku Center for a New American Security (Centrum na rzecz Nowego Amerykańskiego Bezpieczeństwa).