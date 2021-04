"Powiedziałem Putinowi, że nie będziemy dążyć do eskalacji, ale ich działania będą miały konsekwencje"

Prezydent USA Joe Biden w środę podczas pierwszego wystąpienia w Kongresie poświęcił Chinom więcej uwagi niż jakiemukolwiek innemu problemowi polityki zagranicznej. Wezwał ustawodawców do uchwalenia szerokiego, ponadpartyjnego pakietu legislacyjnego, którego celem jest wywarcie nacisków na Pekin w kwestii łamania praw człowieka.

USA chcą wywierać presję na Pekin

Biden wyraził przekonanie, że "odpowiedzialny amerykański prezydent nie może milczeć, gdy łamane są prawa człowieka". Zapewnił, że Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać "mocną obecność wojskową w regionie Indo-Pacyfiku oraz w Europie". - Nie dlatego, by rozpocząć konflikt, ale by mu zapobiec - wyjaśnił.

"Działania Kremla będą miały konsekwencje"

Prezydent odniósł się również do innego geopolitycznego rywala - Rosji. - Powiedziałem Władimirowi Putinowi, że nie będziemy dążyć do eskalacji, ale działania Kremla będą miały konsekwencje - podkreślił Joe Biden, odnosząc się do ingerencji Moskwy w wybory w USA, a także cyberataki na rząd i firmy.