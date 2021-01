Amerykanie wracają do porozumienia klimatycznego. "Zboczyliśmy z torów w ciągu ostatnich czterech lat"

Joe Biden podpisał w środę postanowienie o ponownym przystąpieniu USA do paryskiego porozumienia klimatycznego. Formalny powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia zajmie 30 dni.

Do powrotu do paryskiego porozumienia klimatycznego zachęcał w środę prezydent Francji Emmanuel Macron. "Będziemy silniejsi, aby stawić czoła wyzwaniom naszych czasów. Silniejsi, by budować naszą przyszłość. Silniejsi, aby chronić naszą planetę. Witamy ponownie w porozumieniu paryskim!" - napisał prezydent Francji.