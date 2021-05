Biden: Palestyńczycy i Izraelczycy w równym stopniu zasługują na bezpieczne życie

Prezydent USA odnosząc się w czwartek wieczorem do porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, zapowiedział pomoc dla Palestyńczyków. Amerykański przywódca dziękował również premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu za doprowadzenie do końca działań wojennych. Departament Stanu USA poinformował też, że sekretarz Antony Blinken pojedzie na Bliski Wschód.

W swym wystąpieniu prezydent USA Joe Biden nawiązywał do amerykańskich wysiłków dyplomatycznych, w tym do swoich rozmów z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem oraz Egiptu Abd el Fattahem es-Sisim. Chwalił izraelskiego premiera za doprowadzenie do końca działań wojennych.