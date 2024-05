Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że jedna z dostaw bomb do Izraela na wojnę z Hamasem została wstrzymana, by "nie zostały użyte do zabijania palestyńskich cywilów". - Od tych bomb w Gazie giną cywile - powiedział Joe Biden dla CNN.

- Postawiłem sprawę jasno. Jeśli armia izraelska wejdzie do Rafah, jeszcze nie weszła, ale gdyby weszła, to nie będziemy dostarczać Izraelowi broni, której używa się do ataku na miasta - powiedział prezydent. - Nadal będziemy wspierać bezpieczeństwo Izraela, między innymi w zakresie działania Żelaznej Kopuły i możliwości reagowania na ataki, jak to miało miejsce niedawno, ale nie będziemy dostarczać broni i pocisków artyleryjskich - dodał prezydent.