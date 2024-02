Joe Biden ostro o Putinie, użył wulgaryzmu. Zareagował rzecznik Kremla

Kreml reaguje na słowa Bidena

Reuters zauważa, że w ostatnim czasie język Bidena wobec rosyjskiego dyktatora stał się bardziej ostry. Po śmierci Aleksieja Nawalnego amerykański prezydent podkreślił, że jest "rozwścieczony" tą informacją . - To Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. To, co się wydarzyło, jest kolejnym dowodem brutalności Putina - mówił. Agencja przypomina też, że podczas przemówienia w Warszawie w 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę Biden powiedział, że Putin "nie może pozostać u władzy".

Biden komentuje słowa Trumpa o Nawalnym

W swoim przemówieniu w San Francisco Biden skrytykował też Donalda Trumpa, który porównał swoje problemy prawne do Nawalnego . - Mam osiem lub dziewięć procesów, a wszystko dlatego, że jestem w polityce. To jak z Nawalnym. To forma komunizmu, faszyzmu - mówił Trump w rozmowie z Fox News.

- Porównuje się do Nawalnego i mówi, że skoro nasz kraj stał się komunistycznym, to on był prześladowany tak jak Nawalny. Skąd do cholery się to bierze? Gdybym ja stanął tutaj 10-15 lat temu i powiedział te same słowa, wszyscy pomyślelibyście, że powinienem zostać skazany. To zdumiewające! - ocenił tę wypowiedź swojego prawdopodobnego konkurenta w nadchodzących wyborach Biden.