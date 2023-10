Joe Biden ogłosił 11 października Dniem Pamięci Generała Pułaskiego

czytaj dalej

Izrael walczy czwartą dobę po zbrojnym ataku Hamasu. Przyszedł czas na "pełne natarcie" na Strefę Gazy - powiedział minister obrony tego kraju. Dodał, że Gaza "nigdy nie wróci do tego, co było". Rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) przekazał wcześniej we wtorek, że w pełni kontrolują one granicę z tym palestyńskim terytorium. Wieczorem pojawiły się doniesienia o ataku na Izrael z terytorium Syrii. Przywódcy USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch wydali wspólne oświadczenie, w którym potępili ataki zamachowców i wyrazili "niezachwiane i zjednoczone wsparcie" dla Izraela. Liczba zabitych i rannych po obu stronach konfliktu wciąż rośnie. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Izraelu.