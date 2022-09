Oficjalne portrety Baracka i Michelle Obamów odsłonięte w Białym Domu

W Białym Domu oficjalnie odsłonięto portrety byłego prezydenta USA Baracka Obamy i jego żony Michelle. - Będziesz uważany za jednego z najbardziej znaczących prezydentów w naszej historii, a Michelle za najbardziej znaczącą Pierwszą Damę - powiedział prezydent Joe Biden podczas ceremonii, zwracając się do Baracka i Michelle Obamów.

- Portrety, które będą wisieć na ścianach tego świętego miejsca, domu narodu, na zawsze będą przypomnieniem dla tych, którzy są tutaj teraz i którzy dojdą do władzy w przyszłości, że nadzieja i zmiana mają znaczenie - dodał.

Obamowie przybyli w środę do Białego Domu po raz pierwszy od opuszczenia go w styczniu 2017 roku. Była to też pierwsza taka ceremonia po 10-letniej przerwie, kiedy Obama odsłonił portret swojego poprzednika George'a W. Busha i jego żony Laury.