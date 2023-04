Joe Biden odpowiadał na pytania dzieci. Zdradził, jaki jest jego ulubiony film i przysmak

Prezydent USA Joe Biden wziął udział w inicjatywie "Zabierz swoje dziecko do pracy" i w czwartek w Białym Domu odpowiadał na pytania dociekliwych maluchów. Amerykański przywódca zdradził, że najbardziej lubi lody z kawałkami czekolady, a jego ostatnim ulubionym filmem jest "Top Gun Maverick".

W czwartek w ramach inicjatywy "Zabierz swoje dziecko do pracy" 80-letni Joe Biden w swoich charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych przybył na konferencję prasową w towarzystwie kilku młodych "agentów Secret Service".

Biden odpowiadał na pytania dzieci

Joe Biden powiedział dzieciom, że na śniadanie zjadł croissanta z jajecznicą i boczkiem. Zaskoczyło go pytanie, o to, który kraj odwiedził ostatnio. Amerykański przywódca stwierdził, że do tej pory spotkał się z 89 głowami państw. - Próbuję sobie przypomnieć, gdzie ostatnio byłem - powiedział Biden, ale zanim odpowiedział, jedno z dzieci przypomniało mu o jego wizycie w Irlandii.