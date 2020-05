Biden odpowiada na oskarżenia o napaść seksualną. "To nie jest prawdą, to się nie wydarzyło"

Była pracownica biura senackiego Tara Reade oskarżyła Joe Bidena o napaść. Jak twierdzi, w 1993 roku ówczesny senator ze stanu Delaware przycisnął ją do ściany w podziemnym korytarzu jednego z senackich budynków i dotykał w miejscach intymnych. Tara Reade miała wówczas złożyć skargę na piśmie, a wkrótce potem została przeniesiona na inne stanowisko, po czym odeszła z pracy. Po presji ze strony części demokratów w piątkowym wywiadzie dla Miki Brzezinski z telewizji MSNBC Joe Biden po raz pierwszy odniósł się publicznie do sprawy. - To nie jest prawdą, to się nie wydarzyło - powiedział stanowczo na początku rozmowy.

Od kilku dni rosła presja, by Joe Biden odniósł się do zarzutów. W środę do ujawnienia dokumentów wezwał Bidena "Washington Post". "Tara Reade zasługuje na to, by być wysłuchana, a wyborcy zasługują na to, by móc ją usłyszeć. Zasługują też na to, by wysłuchać Joe Bidena" - napisał dziennik.