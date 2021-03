"Najpierw zatroszczymy się o Amerykanów, potem spróbujemy pomóc reszcie świata"

Priorytetem są szczepienia Amerykanów, ale potem Waszyngton podzieli się nadwyżką szczepionek z innymi krajami – zadeklarował w środę prezydent USA Joe Biden. Wcześniej Stany Zjednoczone zobowiązały się do przekazania 4 miliardów dolarów na program COVAX, który zapewnia szczepionki krajom rozwijającym się.

"Jeśli będziemy mieli nadwyżki szczepionek, podzielimy się nimi z resztą świata"

Biden poruszył tę kwestię spotkaniu z dyrektorami generalnymi J&J i Merck & Co. Merck zgodził się współpracować z J&J przy produkcji szczepionki. - Potrzebujemy maksymalnej elastyczności. Zawsze istnieje szansa, że ​​napotkamy nieoczekiwane wyzwania - powiedział Biden. - Wiele może się wydarzyć, wiele może się zmienić i musimy być przygotowani - dodał.

Prezydent powiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone będą miały dość zapasów, aby zaszczepić amerykańską populację do końca maja. - Jeśli będziemy mieli nadwyżki szczepionek, podzielimy się nimi z resztą świata. Bo ostatecznie nie będziemy bezpieczni, dopóki świat nie będzie bezpieczny - dodał.

USA wesprą program COVAX

USA zobowiązały się już do przekazania 4 miliardów dolarów na program COVAX, który zapewnia szczepionki krajom rozwijającym się. W trakcie środowego przesłuchania w Kongresie szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken podkreślał, że by całkowicie pokonać pandemię w kraju należy także pomóc innym państwom.

COVAX to wspierana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) globalna inicjatywa, zrzeszająca rządy i wytwórców farmaceutycznych. Jej celem jest zagwarantowanie szczepionek dla krajów rozwijających się i wyrównanie szans dostępu do tych preparatów.