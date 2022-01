Biden: Putin jeszcze nigdy nie widział takich sankcji, jakie mu obiecałem, jeśli zaatakuje Ukrainę

Joe Biden podczas konferencji podsumowującej rok jego prezydentury w Stanach Zjednoczonych mówił, że jeśli Ukraina zostanie zaatakowana, "to będzie katastrofa dla Rosji". - Putin jeszcze nigdy nie widział takich sankcji, jakie mu obiecałem, jeśli zaatakuje Ukrainę - dodał. Zdaniem Bidena rosyjski przywódca "nadal nie chce pełnowymiarowej wojny", ale "będzie testować Zachód, USA i NATO".

Na czwartek przypada rocznica zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji amerykański przywódca podsumowuje w środę na konferencji rok sprawowania przez niego urzędu.

Biden: jeśli Ukraina zostanie zaatakowana, to będzie katastrofa dla Rosji

Podczas konferencji gospodarz Białego Domu został zapytany o sytuację związaną z Rosją i jej ewentualną inwazją na Ukrainę. - Putin jeszcze nigdy nie widział takich sankcji, jakie mu obiecałem, jeśli zaatakuje Ukrainę - powiedział.

- Jeżeli zrobią to, co są w stanie zrobić, to będzie katastrofa dla Rosji. Jeśli będą dalej uderzać na Ukrainę, nasi sojusznicy i partnerzy będą gotowi zmusić Rosję, aby naprawdę konkretnie za to zapłaciła - powiedział.

Mówił także, że USA przeznaczyły już 600 milionów dolarów na sprzęt obronny, który trafił na Ukrainę.

Biden: koszt wejścia na Ukrainę będzie ogromny. Co wam to da? Ile na tym stracicie?

Biden ocenił, że jego rozmowy z Putinem były "bardzo otwarte". - Nie mamy problemu ze zrozumieniem się, ja rozumiem jego, on rozumie mnie. W takiej bezpośredniej, otwartej rozmowie, powiedziałem mu: - Panie prezydencie, już wcześniej okupowaliście inne kraje, natomiast cena tego była bardzo wysoka. Oczywiście może wejść (na Ukrainę - red.), ale z czasem te straty gospodarcze, koszt okupowania będzie bardzo duży. Ale ile lat? Rok? Dwa? Trzy? Pięć? Dziesięć? Co wam to da? Ile na tym stracicie? To jest coś realnego, to jest coś, co się stanie.

- Koszt wejścia na Ukrainę, jeśli chodzi o fizyczną utratę życia ludzi po stronie rosyjskiej, będzie ogromny. Oni będą w stanie zwyciężyć, ale (...) w krótkim, w średnim i długim okresie zapłacą za to wysoką cenę (...) myślę, że będzie tego żałował - powiedział Biden. Przyznał jednak, że typ sankcji będzie zależał od skali agresji Rosji.

Dodał, że "nie kupuje" narracji o braku jedności NATO wobec rosyjskiej agresji. Biden ocenił, że nie wie, co zrobi Putin, ale "pewnie będzie musiał coś zrobić" w obliczu koncentracji ogromnej liczby wojsk przy granicy z Ukrainą.

Napięcia Ukraina-Rosja. Biden: Co wam to da? Ile na tym stracicie? Reuters

Biden: wydaje mi się, że Putin nadal nie chce pełnowymiarowej wojny, ale będzie testował Zachód

Biden zapytany o to, jak odczytuje intencje Władimira Putina wobec Ukrainy, odparł: - Wydaje mi się, że Putin nadal nie chce pełnowymiarowej wojny. Czy myślę, że będzie testować Zachód, USA i NATO? Tak, absolutnie. Wydaje mi się, że będzie to robić. Ale zapłaci za to naprawdę dużą cenę, o której teraz nawet nie myśli. Nie ma pojęcia, ile go to będzie kosztować. Myślę, że pożałuje, że to zrobił.

Biden: Wydaje mi się, że Putin nadal nie chce pełnowymiarowej wojny. Czy będzie nas testował? Absolutnie Reuters

Biden: zwiększymy liczbę żołnierzy w Polsce i Rumunii, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę

Biden odpowiedział na pytanie, czy rozważa wycofanie rotacji wojsk USA na obszarze byłego Układu Warszawskiego.

- Nie zrobimy tego. W rzeczywistości zwiększymy naszą obecność w Polsce, Rumunii i innych krajach, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję. Bo mamy święte zobowiązanie, by bronić tych krajów. One są częścią NATO - powiedział prezydent.

Biden: wewnątrz NATO są różnice co do sankcji przeciwko Rosji

Jednocześnie amerykański prezydent przyznał, że istnieją różnice wewnątrz NATO co do nałożenia sankcji na Rosję. Jak dodał, różnice dotyczą tego, co zrobić w zależności od skali agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

- To bardzo ważne, by wszyscy w NATO byli na tym samym stanowisku. Dlatego spędzam nad tym dużo czasu i tak, są różnice w NATO, dotyczące tego, co państwa są w stanie zrobić, w zależności od tego, co się stanie - powiedział Biden. Dodał, że poważne sankcje uderzą przede wszystkim w Rosję, ale odbiją się także negatywnie na amerykańskiej i europejskiej gospodarce.

- Jeśli rosyjskie siły przekroczą granicę, zabijając ukraińskich żołnierzy, myślę, że to zmieni wszystko - dodał.

Biden: to był rok wyzwań, ale również rok ogromnego postępu

Mówiąc o sprawach wewnętrznych USA, Biden powiedział, że "to był rok wyzwań, ale również rok ogromnego postępu".

Zwracał uwagę, że przez miniony rok większość amerykańskiego społeczeństwa przyjęła szczepionkę przeciw COVID-19. - Od dwóch milionów zaszczepionych, kiedy obejmowałem urząd, do 210 milionów ludzi obecnie w pełni zaszczepionych - powiedział.

- Stworzyliśmy sześć milionów nowych miejsc pracy, więcej w ciągu roku niż kiedykolwiek wcześniej. Bezrobocie spadło do 3,9 procent, mieliśmy też spadek bezrobocia o 40 procent - mówił dalej.

- Mimo tego programu mamy bardzo wiele frustracji i zmęczenia w tym kraju. Wiemy doskonale dlaczego - przez COVID-19 - powiedział prezydent USA. - Omikron jest dla nas wyzwaniem większym niż kiedykolwiek wcześniej. Jakkolwiek wywołuje on nasze zaniepokojenie, to nie wywołuje paniki - kontynuował.

Biden: to był rok wyzwań, ale również rok ogromnego postępu Reuters

Zapewniał, że Stany Zjednoczone mają "wiele narzędzi", aby ratować ludzkie życie. - Będziemy trzymać się naszego programu szczepień, ponieważ szczepionki działają - podkreślił.

- Absolutnie nie wrócimy do lockdownu, szkoły powinny pozostać otwarte, nasz plan ratunkowy zapewnia nam 130 miliardów na walkę z pandemią - mówił dalej Biden.

- Najlepsze dni tego kraju są dopiero przed nami - dodał gospodarz Białego Domu.

Prezydent Joe Biden Oliver Contreras/EPA/PAP

Najstarszy w historii prezydent USA

Joe Biden w dniu inauguracji miał 78 lat i rozpoczął urzędowanie jako najstarszy prezydent w historii USA. Jego poprzednik Donald Trump podczas swojej inauguracji miał 70 lat, a Ronald Reagan - 69. Najmłodsi byli: 42-letni Theodore Roosevelt, 43-letni John Kennedy oraz 46-letni Ulysses Grant i Bill Clinton. Przed Bidenem zaprzysiężonych zostało 45 prezydentów.

Autor:akr, mjz

Źródło: TVN24