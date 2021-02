Biden zapowiada decyzję w sprawie żołnierzy w Niemczech. "Będziemy odbudowywać nasze sojusze"

Zmniejszenie amerykańskiego kontyngentu w RFN z 36 tys. do 25 tys. żołnierzy zapowiedział w czerwcu 2020 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump. Zamierzał to zrobić, bowiem jego zdaniem Niemcy przeznaczają zbyt mało środków na obronność. Spośród 12 tys. amerykańskich żołnierzy, których Trump chciał wycofać z Niemiec, 5600 miało trafić do innych krajów NATO, w tym do Polski.