Biden: nie chcemy zimnej wojny, ale nie cofniemy się przed Chinami

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w czwartek, że Stany Zjednoczone będą bronić militarnie Tajwanu, jeśli zostałby on zaatakowany przez Chiny. Biden zadeklarował, że choć nie chce kolejnej zimnej wojny, to nie wycofa się wobec rosnącej potęgi ChRL. Stwierdził też, że przewaga militarna Ameryki nie jest zagrożona.

- Chiny, Rosja i cała reszta świata wie, że mamy najpotężniejsze wojsko w historii. Więc nie musimy się martwić, że ktoś będzie potężniejszy. To, o co powinniśmy się martwić, to czy nie podejmą oni działań, które wprowadzą ich w pozycję w której mogą popełnić poważny błąd - powiedział Biden. - Słyszycie, że mówią, ze Biden chce wywołać zimną wojnę z Chinami. Nie, nie chcę zimnej wojny. Ale próbuję tylko uświadomić Chińczykom, że nie cofniemy się - dodał.