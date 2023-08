Biden: nikt nie może już negować efektów kryzysu klimatycznego

Tragiczne skutki huraganu Idalia

Jak podaje "Washington Post", w wyniku huraganu zginęły co najmniej dwie osoby podróżujące samochodem. Choć Idalia uderzyła w mniej zaludnioną część Florydy, to przyniosła ze sobą falę sztormową o wysokości ok. 6 metrów i spowodowała zalanie ulic wielu miejscowości. Wiatr dochodzący do 205 km/h pozrywał też dachy, powalił drzewa i zerwał linie energetyczne, pozbawiając prądu 300 tys. ludzi.