Joe Biden: nie sądzę, żeby Władimir Putin użył broni jądrowej

Prezydent USA Joe Biden powiedział w wywiadzie dla CNN, że uważa prezydenta Rosji Władimira Putina za "racjonalnego gracza, który jednak źle ocenił swoją zdolność do inwazji na Ukrainę i tłumienia jej obywateli". Amerykański prezydent powiedział też, że z konsekwencjami spotka się Arabia Saudyjska, która nawiązała współpracę z Moskwą i ogłosiła cięcia w wydobyciu ropy.

Prezydent USA Joe Biden stwierdził we wtorek wywiadzie dla CNN, że wierzy, że Putin jest "racjonalnym graczem", ale przemówienie, które wygłosił w momencie rozpoczęcia wojny było "groteskowe". - Jeśli się posłucha przemówienia, które wygłosił po podjęciu decyzji o ataku, mówił o całej idei, chciał się ukazać jako lider Rosji , który chce zjednoczyć wszystkich mówiących po rosyjsku. Myślę, że to było irracjonalne - komentował.

Biden nie planuje spotkania z Putinem

Pytany o ewentualne spotkanie z Putinem na marginesie listopadowego szczytu G20 w Bali, prezydent USA powiedział, że nie ma takich planów, lecz nie wykluczył, że zgodziłby się na rozmowę, gdyby Putin zwrócił się do niego, by omówić np. uwolnienie więzionej w Rosji koszykarki Brittney Griner.

Wykluczył jednocześnie rozmowy na temat Ukrainy "bez Ukrainy". - Zajęliśmy stanowisko "nic o Ukrainie bez Ukrainy". Więc nie zamierzam ja, ani ktokolwiek inny, negocjować z Rosją o nich, o pozostaniu na Ukrainie, o utrzymaniu jakichś części Ukrainy i tak dalej - powiedział. Dodał, że Putin "działa brutalnie" i popełnił zbrodnie wojenne, dlatego nie widzi uzasadnienia, by rozmawiać z rosyjskim prezydentem.

Biden: nie można bezkarnie mówić o użyciu broni jądrowej

Zapytany, czy rosyjski przywódca użyje taktycznej broni nuklearnej, odparł: "Nie sądzę, żeby to zrobił". - To nieodpowiedzialne, że światowy przywódca jednej z największych potęg jądrowych na świecie mówi o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie - powiedział Joe Biden.

Prezydent USA powiedział, że nawet groźby Putina mają destabilizujący efekt i ostrzegł przed potencjalnymi błędami w ocenie, które mogą się z tym wiązać. - Może to doprowadzić do okropnych rezultatów - dodał.

- W rzeczywistości nie można bezkarnie rozmawiać o użyciu taktycznej broni jądrowej, jakby to było racjonalne posunięcie - stwierdził Biden. - Popełniane są błędy, a pomyłka może się zdarzyć i w tym przypadku nikt nie może być pewien, co się stanie i może się to skończyć Armagedonem - przyznał.