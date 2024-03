Nie ma potrzeby, by w Polsce stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy. Nie ma potrzeby, by na polskiej granicy było ich więcej - powiedział w poniedziałek prezydent USA Joe Biden. Amerykański przywódca odpowiadał na pytania dziennikarzy o wtorkową wizytę Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent USA Joe Biden w poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami na płycie lotniska bazy Andrews był pytany, czy "poparłby zwiększenie liczby żołnierzy USA na polskiej granicy". - Nie ma potrzeby, by w Polsce stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy. Nie ma potrzeby, by na polskiej granicy było ich więcej - odpowiedział.

Pytanie padło w przeddzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu. Dopytywany o to, czy wie już, co powie polskim politykom, Biden odparł: - Tak, ale omówię to z nimi.