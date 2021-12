USA. Joe Biden ma wygłosić przemówienie w rocznicę ataku na Kapitol

Rzeczniczka Białego Domu poinformowała w środę, że prezydent USA Joe Biden zamierza wygłosić przemówienie w rocznicę zamieszek w Waszyngtonie. Tego samego dnia Matthew Green, członek skrajnie prawicowej grupy Proud Boys, przyznał się do winy w sprawie szturmu na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia.

Członek Proud Boys przyznaje się do ataku na Kapitol

Również w środę 34-letni Matthew Green, członek skrajnie prawicowej grupy Proud Boys, przyznał się do winy w sprawie udziału 6 stycznia w szturmie na Kapitol i utrudnianie Kongresowi zatwierdzenia wyborów prezydenta USA. Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia.

Green to pierwszy członek skrajnie prawicowej grupy Proud Boys, który przyznał się do winy.

34-latek został oskarżony wraz z innymi członkami grupy: 32-letnim Williamem Pepe i 44-letnim Dominicem Pezzolą. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Matthew Green był świadkiem napaści na policję i pomagał innym uczestnikom zamieszek w usuwaniu policyjnych barykad. Green pozostanie w areszcie do czasu wydania wyroku, który ma zostać ogłoszony 10 marca 2022 roku.

Ponad 700 oskarżonych w związku ze szturmem na Kapitol

Do tej pory ponad 700 osób zostało aresztowanych za udział w ataku na Kapitol 6 stycznia. Do 6 grudnia do udziału w zamieszkach przyznało się 145 oskarżonych. Większość ich zarzutów dotyczyła wykroczeń.