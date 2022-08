Kradzież pamiętnika córki prezydenta Joe Bidena. Dwie osoby przyznały się do winy

Dwoje mieszkańców Florydy przyznało się w czwartek do kradzieży pamiętnika córki prezydenta USA Joe Bidena - Ashley. Para sprzedała pamiętnik prawicowej organizacji Project Veritas za 40 tysięcy dolarów.

Jak podał amerykański resort sprawiedliwości, oskarżeni - Aimee Harris i Robert Kurlander, przyznali się do winy w drodze ugody sądowej, w ramach której zgodzili się zwrócić zarobione pieniądze i współpracować w federalnym śledztwie w tej sprawie.

Według prokuratury osoby te miały nie tylko ukraść dziennik, ale też "wrócić na miejsce, by zabrać więcej rzeczy należących do ofiary, gdy zostały o to poproszone".