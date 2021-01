Kongres oficjalnie zatwierdził zwycięstwo Bidena

Nim na Kapitolu doszło do zamieszek, Kongres zdołał zatwierdzić głosowanie Kolegium Elektorów jedynie z dwóch stanów - Alaski i Alabamy. Grupa deputowanych wniosła zastrzeżenia dotyczące głosowania w Arizonie. W trakcie debaty nad tym stanem Kongres wstrzymał obrady z powodu wtargnięcia do gmachu Kapitolu tłumu protestujących popierających Donalda Trumpa.

Wznowienie obrad Kongresu

Próby unieważnienia wyników z Arizony i Pensylwanii

Co się wydarzyło w USA w ciągu ostatniej doby?

- Zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się w środę do siedziby Kongresu USA, który miał ostatecznie potwierdzić ważność wyborów prezydenckich. Protestujący starli się z policją, doszło do użycia gazu. Posiedzenie Kongresu zostało przerwane.

- W odpowiedzi na te wydarzenia prezydent-elekt Joe Biden zaapelował do Trumpa, by "wypełnił swoją przysięgę, bronił konstytucji i zażądał zakończenia tego oblężenia". Krótko po słowach Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym wezwał swoich zwolenników do pokojowego rozejścia się do domów. Podtrzymał swoje zdanie, że wybory zostały sfałszowane.