"Kolejny raz rządy prawa, nasza konstytucja i wola narodu zwyciężyły"

Zgodnie z oczekiwaniami Kolegium Elektorów wybrało w poniedziałek na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych demokratę Joe Bidena, a Kamalę Harris na wiceprezydent. Do ich zaprzysiężenia dojdzie 20 stycznia. Po zakończeniu głosowania Kolegium Elektorów Joe Biden zaapelował do obywateli kraju, aby "przerzucili stronę" opisującą erę Donalda Trumpa.

Joe Biden podsumowując kampanię i proces wyborczy stwierdził, że "płomień demokracji został rozpalony w narodzie dawno". – Wiemy, że nic, nawet pandemia, ani nadużywanie władzy, nie są w stanie go ugasić. W tej walce o duszę Ameryki, demokracja zwyciężyła – ocenił prezydent elekt. - Kolejny raz rządy prawa, nasza konstytucja i wola obywateli zwyciężyły – podkreślił Joe Biden. Zwrócił również uwagę, że on i Kamala Harris – wiceprezydent elekt – uzyskali najwięcej głosów w historii wyborów w Stanach Zjednoczonych.

Odnosząc się do pozwu złożonego przez prokuratora generalnego Teksasu, który zwrócił się do Sądu Najwyższego o unieważnienie wyników wyborów w czterech stanach i uniemożliwienie elektorom z tych stanów wskazanie zwycięzcy – Joe Biden zwrócił uwagę, że "tym manewrem próbowano zaangażować Sąd Najwyższy do wyrzucenia głosów 20 milionów obywateli”. – To była postawa tak ekstremalna, że nieznana wcześniej. To była postawa, która odrzucała wolę obywateli, odrzucała rządy prawa i odrzucała szacunek dla konstytucji – stwierdził.