Biden testował elektrycznego hummera. Ruszył z piskiem opon

Prezydent USA Joe Biden odbył w Detroit jazdę próbną elektrycznym hummerem produkowanym przez koncern General Motors. To część kampanii, która ma zachęcić Amerykanów do kupowania elektrycznych samochodów.

Biden ruszył z miejsca w sportowym stylu, piszcząc oponami i wykonał kilka okrążeń na fabrycznym torze. - Ktoś chce wskoczyć na tylne siedzenie, lub usiąść na dachu? - zapytał dziennikarzy. - Te bestie to jest coś ! - dodał.

Program przewiduje przeznaczenie 7,5 miliarda dolarów na budowę ogólnokrajowej sieci stacji ładowania elektrycznych samochodów. Ma to zachęcić Amerykanów do kupowania takich pojazdów, a przemysł do ich produkowania.