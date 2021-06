Prezydent Izraela "bardzo usatysfakcjonowany" po spotkaniu z Bidenem

Joe Biden podkreślił "żelazne" zobowiązanie Ameryki do wspierania Izraela. Amerykański przywódca podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem zapewnił, że za jego rządów Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej.

- To, co mogę wam powiedzieć, to że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej na mojej wachcie - zapewniał Biden na początku spotkania z Riwlinem w Gabinecie Owalnym. Po spotkaniu Riwlin stwierdził, że jest "bardzo usatysfakcjonowany" słowami Bidena na temat Iranu i ocenił, że relacje z USA są "absolutnie doskonałe".