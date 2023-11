Joe Biden i Xi Jinping w San Francisco. Eksperci o spodziewanym spotkaniu przywódców

Prezydent USA Joe Biden oraz przywódca Chin Xi Jinping przybyli do San Francisco w Kalifornii, gdzie w środę, na marginesie szczytu państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), mają odbyć wyczekiwane z olbrzymim zainteresowaniem spotkanie. Według prognoz będzie ono poświęcone możliwościom poprawy napiętych stosunków między obu supermocarstwami. Spotkanie "jest znakiem stabilizacji, choć jest to stabilizacja 'rywalizacji bez konfliktu'" - komentują eksperci.

Jako pierwszy przyleciał we wtorek rano do San Francisco, na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, Joe Biden. Kilka godzin później na tamtejszym lotnisku wylądował samolot z chińskim przywódcą.