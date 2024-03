Biden i Trump na granicy z Meksykiem. Padły wzajemne oskarżenia

Prezydent USA Joe Biden zwrócił się w czwartek na granicy z Meksykiem do swojego poprzednika i rywala Donalda Trumpa, by nie blokował proponowanych restrykcji granicznych, lecz współpracował na rzecz ich wdrożenia. Trump, który również tego dnia odwiedził granicę, oskarżył prezydenta o powodowanie "migracyjnej fali przestępczości".

- Jak rozumiem, mój poprzednik jest dziś w Eagle Pass. Oto, co chciałbym powiedzieć panu Trumpowi: zamiast mówić członkom Kongresu, by blokować tę ustawę, dołącz do mnie, albo ja dołączę do ciebie, by powiedzieć Kongresowi, aby przegłosował tę ustawę – powiedział Joe Biden w wystąpieniu w Brownsville w Teksasie, na granicy z Meksykiem.