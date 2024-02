Joe Biden walczy o głosy młodych na TikToku. To budzi obawy

W niedzielę Joe Biden dołączył do TikToka. W serwisie pojawił się pierwszy filmik prezydenta USA , w którym odpowiada on na serię pytań dotyczących finału Super Bowl. Nagranie opatrzono podpisem "lol cześć wam" ("lol hey guys" - ang). Współpracownicy prezydenta wyjaśnili, że prowadzeniem jego konta będzie się zajmować zespół jego kampanii prezydenckiej. Pomysł ten budzi jednak niepokój na amerykańskiej scenie politycznej w związku z obawami co do bezpieczeństwa korzystania z chińskiej aplikacji.

Zaniepokojenie po dołączeniu Bidena do TikToka

Sam Biden dał w przeszłości wyraz obawom co do bezpieczeństwa używania TikToka, gdy w 2022 roku podpisał ustawę zakazującą korzystania z niego na większości urządzeń rządowych. Niektóre stany podjęły podobne decyzje wobec swoich administracji. Politycy zarówno Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej wielokrotnie podkreślali, że TikTok powinien być zakazany z powodu obaw o potencjalny dostęp Chińczyków do danych osobowych użytkowników, a także możliwości wpływania na treści, jakie wyświetlają się użytkownikom.

Walka o głosy młodych wyborców

Michael Starr Hopkins, były współpracownik kampanii prezydenckich Baracka Obamy i Hillary Clinton, ocenił, że wielu demokratów niechętnie podchodzi do korzystania z TikToka, ale kandydaci do wyborów muszą się zmierzyć z faktem, że właśnie to jest platforma, która pozwoli im dotrzeć do grup społecznych w każdym wieku. - Jeśli (wyborcy - red.) go używają (...), to nie możemy sobie pozwolić na to, by być w gorszej sytuacji, jeśli korzystają z niego republikanie - powiedział, cytowany przez BBC.