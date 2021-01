Joe Biden 46. prezydentem USA. "Ameryka musi być lepsza niż do tej pory. Wierzę, że już jest lepsza"

- To jest dzień Ameryki. To jest dzień demokracji. Dzień historii oraz nadziei. Odnowienia i gotowości. Dziś świętujemy triumf nie kandydata, ale sprawy. Sprawy, którą jest demokracja – mówił Biden, rozpoczynając przemowę po zaprzysiężeniu.

"Przed nami długa droga"

- Złożyłem właśnie święta przysięgę. (…) My, jako naród, jesteśmy dobrymi ludźmi. W pokoju i w wojnie zaszliśmy daleko, ale przed nami długa droga. Mamy wiele do zrobienia. W tych trudnych i ciekawych czasach jest dużo do naprawiania i zyskania. Mało kto w historii naszego kraju żył w trudniejszych czasach – powiedział Biden.