El Chapo pisze list do sędziego. "Przepraszam, że ponownie zawracam panu głowę"

Joaquín Guzmán, były baron narkotykowy znany jako "El Chapo", prosi o pozwolenie na odwiedziny żony. Napisał w tej sprawie odręczny list do sędziego, którego treść przytaczają amerykańskie media. Wieloletni przywódca meksykańskiego kartelu z Sinaloa odbywa karę dożywotniego więzienia w więzieniu w Kolorado.

Były meksykański baron narkotykowy Joaquín " El Chapo" Guzmán napisał list, który został we wtorek złożony sędziemu w Nowym Jorku. Prosi w nim o przywrócenie mu prawa do rozmów telefonicznych oraz do przyjmowania odwiedzin w więzieniu w Kolorado, w którym przebywa. "Przepraszam, że ponownie zawracam panu głowę prośbą związaną z moją żoną Emmą Coronel. Proszę o pozwolenie jej na odwiedzanie mnie i przyprowadzanie moich córek, które mogą mnie odwiedzać tylko wtedy, gdy mają przerwę w szkole, ponieważ studiują w Meksyku", napisał odręcznie na kopercie, a jego słowa cytują amerykańskie media.