Świat

Jimmy Kimmel ostro o Trumpie w "alternatywnym orędziu świątecznym"

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel powrócił na antenę. "Trzeba trochę współczuć Donaldowi Trumpowi"
Źródło: ABC/JIMMY KIMMEL LIVE
Jimmy Kimmel wygłosił w czwartek na antenie brytyjskiego Channel 4 tradycyjne, coroczne "alternatywne orędzie świąteczne". Zaproszenie do programu wykorzystał po raz kolejny do ostrej krytyki Donalda Trumpa.

W czwartek amerykański komik i gospodarz talk-show Jimmy Kimmel wygłosił przed brytyjską publicznością "alternatywne orędzie świąteczne", mówiąc, że w Stanach Zjednoczonych "tyrania kwitnie" i krytykując prezydenta Trumpa.

Nagranie z przemówienia zostało wyemitowane na kanale Channel 4 zgodnie z tradycją świąteczną sięgającą 1993 r. Polega ona na wygłoszeniu orędzia bożonarodzeniowego w stylu monarchy przez współczesną, często kontrowersyjną postać. W poprzednich latach Channel 4 zapraszał m.in. sygnalistę Edwarda Snowdena, brytyjskiego aktora i komika Stephena Frya, który mówił o narastaniu antysemityzmu, czy komika Chrisa McCauslanda, pierwszego niewidomego zwycięzcę programu "Strictly Come Dancing", który poświęcił swoje orędzie kwestii dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel
Źródło: ABC/JIMMY KIMMEL LIVE

Orędzie Jimmy'ego Kimmela

Kimmel rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że ​​niewiele wie o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, ale "wiem, co się dzieje u nas (w USA - red.) i mogę powiedzieć, że z perspektywy faszyzmu ten rok był naprawdę wspaniały. Tyrania kwitnie tutaj".

- Możecie przeczytać w kolorowych gazetach, że prezydent mojego kraju chciałby mnie uciszyć, bo nie wielbię go tak, jak on lubi być wielbiony. Rząd amerykański groził mi i firmie, dla której pracuję, i nagle zniknęliśmy z anteny. Ale wiecie, co się stało? Stał się cud Bożego Narodzenia - mówił Kimmel, precyzując, że "cud" w rzeczywistości wydarzył się we wrześniu.

We wrześniu ABC na krótko zdjęło Kimmela z anteny z powodu komentarzy prezentera na temat zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Kimmel zasugerował, że wielu zwolenników Trumpa próbowało wykorzystać tę śmierć. Trump ostro zaatakował Kimmela za te uwagi, a przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FCC) Brendan Carr argumentował, że stacja powinna podjąć przeciwko niemu kroki prawne.

Jimmy Kimmel zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź

Jimmy Kimmel zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź

Kimmel wrócił na antenę. Trump zapowiada odwet

Kimmel wrócił na antenę. Trump zapowiada odwet

Incydent ten, będący jednym z wielu sporów i batalii prawnych Trumpa z mediami, wywołał powszechne obawy dotyczące wolności słowa i wolności prasy. Setki czołowych gwiazd Hollywood i innych osób z branży rozrywkowej wzywało Amerykanów do "walki o obronę i zachowanie naszych praw chronionych konstytucyjnie". Program powrócił na antenę niecały tydzień później.

W czwartek Kimmel pochwalił tych, którzy go bronili i demonstrowali, by "poprzeć prawo do swobodnego wyrażania opinii". - Wygraliśmy, prezydent przegrał, a ja znowu jestem na wizji i każdego wieczoru daję najpotężniejszemu politykowi na świecie należne i w pełni zasłużone lanie - kontynuował Kimmel. 

"Zamknij gębę, ostrzegamy cię". Komicy murem za Kimmelem 

"Zamknij gębę, ostrzegamy cię". Komicy murem za Kimmelem 

Żarty się skończyły. Donald Trump kontra śmiech

Michał Sznajder

Żarty się skończyły. Donald Trump kontra śmiech

Michał Sznajder

Kimmel o "facecie, który uważa się za naszego króla"

W czwartkowym przemówieniu Kimmel mówił m.in.: - Wiecie, to zabawne. My, Amerykanie, jesteśmy bardzo dumni z tego, że nie mamy króla (...) Na początku tego roku dziesiątki milionów z nas maszerowało na protestach pod hasłem "No Kings" (Żadnych królów - red.). Było kilka takich protestów. Ale tak na marginesie, nie mamy nic przeciwko waszemu królowi - ​​zażartował.

- My po prostu, no cóż, niektórzy z nas mają problem z facetem, który uważa się za naszego króla. Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, właśnie teraz, dosłownie i w przenośni, burzymy struktury naszej demokracji, od wolnej prasy, przez naukę, medycynę, niezależność sądownictwa, aż po sam Biały Dom - wymieniał prezenter. - Jesteśmy w totalnej rozsypce. I wiemy, że to dotyka również was. Chciałem tylko powiedzieć: przepraszam - kontynuował. - I chcemy, żebyście wiedzieli, a przynajmniej ja chcę, żebyście wiedzieli, że nie wszyscy jesteśmy tacy jak on - mówił o Donaldzie Trumpie.

Harris o Trumpie: to tyran, wielu klęka u jego stóp
Harris o Trumpie: to tyran, wielu klęka u jego stóp

Orędzie Kimmela było obszernie cytowane w amerykańskich mediach. "Jimmy Kimmel w 'alternatywnym' przesłaniu świątecznym dla Wielkiej Brytanii stwierdza, że ​​w USA 'tyrania kwitnie'" - zatytułował swój test portal The Hill. Variety kładzie nacisk na słowa Kimmela: "My wygraliśmy, prezydent przegrał". Portal NPR pisze, że gospodarz talk-show "ostrzegał w czwartek przed narastaniem faszyzmu". 

pc

USA zmieniają strategię. "Chcą widzieć Unię Europejską dużo słabszą"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: az

Źródło: The Hill, NPR, Variety

Źródło zdjęcia głównego: ABC/JIMMY KIMMEL LIVE

Donald TrumpUSA
