Świat

Trumpowie chcą jego zwolnienia. Komik odpowiada

Melania Trump
Eksperci po kolejnym ataku na Trumpa: polityczna przemoc będzie się tylko nasilać
Źródło: TVN24
Prezenter Jimmy Kimmel odpowiedział na krytykę pod jego adresem w związku z żartem, jaki powiedział w swoim programie. Nazwał pierwszą damę "przyszłą wdową", dwa dni później doszło do próby zamachu na Donalda Trumpa. Kimmel podkreślił, że "nie było to wezwaniem do zabójstwa i oni o tym wiedzą".

W programie "Jimmy Kimmel Live!" 23 kwietnia jego autor przedstawił skecz będący alternatywną wersją gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). Komik, występując jako gospodarz imprezy, witał Melanię Trump, mówiąc, że "promienieje jak przyszła wdowa" (użył słów "expectant widow", kojarzących się ze zwrotem "expectant mother", czyli przyszła matka).

W obliczu próby zamachu na Donalda Trumpa zaledwie dwa dni później podczas właśnie tej gali oświadczenie w sprawie wydała żona prezydenta, Melania, apelując o zwolnienie dziennikarza. Podobny apel wystosował też sam Donald Trump.

Rzeczniczka Białego Domu o strzałach na balu. Rzuca polityczne oskarżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzeczniczka Białego Domu o strzałach na balu. Rzuca polityczne oskarżenia

Jimmy Kimmel odpowiada

Kimmel na początku swojego programu w poniedziałkowy wieczór odpowiedział na krytykę. Podkreślił, że żart o "przyszłej wdowie" "w sposób oczywisty nawiązywał do różnicy wieku" w małżeństwie Trumpów. - I do tego radosnego wyrazu twarzy, jaki widzimy u niej zawsze, gdy są razem - dodał sarkastycznie. - To był bardzo łagodny żart na temat tego, że on ma prawie 80 lat, a ona jest młodsza ode mnie - mówił. Melania Trump ma 56 lat.

Komik zaznaczył, że jego żart przez kilka dni pozostał bez echa i został zauważony przez parę prezydencką dopiero po sobotnim incydencie. - Nie było to wezwaniem do zabójstwa i oni o tym wiedzą. Od wielu lat wypowiadam się przeciwko przemocy z użyciem broni palnej - podkreślił.

Kimmel dodał, że jest mu przykro, że Trumpowie doświadczyli strzelaniny i nazwał to przeżyciem "traumatycznym i przerażającym", ale zaprzeczył, by jego żart, wypowiedziany dwa dni wcześniej, "miał jakikolwiek wpływ na to, co się wydarzyło". - Też zgadzam się z tym, że mowa nienawiści jest czymś, co powinniśmy odrzucić - mówił, następnie zwracając się do Melanii Trump, że "świetnym punktem wyjścia byłaby rozmowa z mężem na ten temat".

Ile sekund zajęła ewakuacja Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i Marco Rubio?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ile sekund zajęła ewakuacja Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i Marco Rubio?

Trumpowie krytykują Jimmy'ego Kimmela

Melania Trump w swoim oświadczeniu pisała między innymi, że "pełna nienawiści i przemocy retoryka Kimmela ma na celu podzielenie naszego kraju" i że "ludzie tacy jak Kimmel nie powinni mieć możliwości wchodzenia do naszych domów każdego wieczoru i szerzenia nienawiści".

Głos zabrał także Donald Trump, który na Truth Social napisał w poniedziałek, że rozumie, iż "tak wiele osób jest oburzonych podłym nawoływaniem Kimmela do przemocy". "Zazwyczaj nie zwracałbym uwagi na nic, co mówi, ale to przekracza wszelkie granice. Jimmy Kimmel powinien zostać natychmiast zwolniony przez Disney i ABC" - napisał prezydent USA.

Wcześniejsze problemy Kimmela

We wrześniu 2025 roku program Kimmela został tymczasowo zawieszony przez ABC w reakcji na falę oburzenia po monologu wygłoszonym przez niego po śmierci prawicowego aktywisty Charliego Kirka. Kimmel sugerował wtedy, że "gang MAGA" usiłuje przedstawić zabójcę Kirka jako "kogokolwiek innego niż jednego z nich" (później okazało się, że sprawca kierował się lewicowymi poglądami).

Szef Federalnej Komisji Łączności (FCC) i bliski współpracownik Trumpa Brendan Carr zagroził ukaraniem stacji ABC i jej filii oraz sugerował odebranie jej licencji, jeśli nie ukarze Kimmela. Stacja zawiesiła program, lecz po tygodniu przywróciła go po zarzutach o próbę cenzurowania telewizji przez władze.

Zarzut dla niedoszłego zamachowca

W poniedziałek 31-letni Cole Tomas Allen usłyszał zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych, a także zarzuty nielegalnego przewożenia broni palnej przez granice stanowe oraz użycia broni palnej podczas popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy.

"Nie oczekuję przebaczenia". Co wiadomo o napastniku z Waszyngtonu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie oczekuję przebaczenia". Co wiadomo o napastniku z Waszyngtonu

Źródło: NBC News, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON

Paulina Borowska
Czytaj także:
Reaktor w Czarnobylu
To oni pierwsi odkryli radioaktywną chmurę nad Polską
Olsztyn
Anders Breivik
Sprawca zamachu z Oslo kolejny raz zmienił nazwisko
Świat
imageTitle
Pingwiny walczą do końca
Najnowsze
Alexander Lambsdorff
"Stanowczy protest" po spotkaniu w Kijowie. Oświadczenie rosyjskiego MSZ
Świat
Robert Fico, Władimir Putin
Chce do Moskwy, nie ma zgody na lot. Czy to nowy plan premiera?
Patryk Michalski, Aleksandra Sapeta
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: pan sobie wyobraża, że prezydent zawetuje to po raz trzeci?
Polska
Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli
Siedem ton narkotyków, broń i amunicja. Cztery osoby zatrzymane
WARSZAWA
Jeden z zatrzymanych nastolatków
W sześciu zaatakowali i pobili 14-latka. Jego ojca kopali po głowie
Katowice
Nathan Chasing Horse (2023)
Aktor z filmu "Tańczący z wilkami" skazany na dożywocie
Świat
Ekstremalny upał w Indiach
Uciekają w góry z powodu ekstremalnego upału
METEO
Sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef dyplomacji USA: Irańczycy poważnie podchodzą do negocjacji
Świat
Krzysztof Bosak
Bosak w "Newsie Michalskiego": odtajnić posiedzenie Sejmu, sensacyjne wiadomości
BIZNES
imageTitle
Sensacja w Crucible. Lider rankingu poza mistrzostwami światami
EUROSPORT
Katarzyna Tusk-Cudna
"Po co są zbiórki, skoro leczenie jest bezpłatne?". Co napisała córka Tuska
Michał Istel
imageTitle
Żużel na najwyższym poziomie od soboty w Eurosporcie
EUROSPORT
38 min
Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu w Warszawie
Mentzen na jachcie uderza w PiS. Bosak: nie brakowało mi tam mojej twarzy
News Michalskiego
imageTitle
Wrócił do gry po 424 dniach. Znów doznał kontuzji
EUROSPORT
Tuapse (28.04.2026)
Rosyjska rafineria znów płonie
Świat
Paulina Hennig-Kloska wraz z posłami na konferencji prasowej
"Butna i zbyt pewna siebie". Nie odpuszczają ministrze
Patryk Michalski
Zderzenie trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 55 w Kałdowie pod Malborkiem
Tragiczny wypadek. Zderzyły się trzy auta
Trójmiasto
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja szkoły, płonęła elewacja
WARSZAWA
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje
METEO
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar w miejscu tragedii
WARSZAWA
imageTitle
Maciej Skorża nie jest już trenerem Urawa Red Diamonds
EUROSPORT
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
BIZNES
imageTitle
Magic blisko wielkiej sensacji. W Detroit liczą na cud z 2003 roku
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: oczekuję odrobiny szacunku
Polska
Tak o rekordowej zbiórce Łatwoganga w Polsce piszą za granicą
Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki
Polska
imageTitle
Lider także poza parkietem. Ładny gest gwiazdora NBA
EUROSPORT
Łatwogang
Ćwierć miliarda to już przeszłość. Ogromny wzrost
Polska
