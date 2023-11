99-letni były prezydent USA pożegnał zmarłą żonę. Podczas nabożeństwa odczytano poruszający list sprzed lat

Rosalynn Carter, była pierwsza dama USA, zmarła 19 listopada. Miała 96 lat. Odeszła w swoim domu w Plains, otoczona rodziną. W maju zdiagnozowano u niej demencję. Ostatnie miesiące spędziła objęta domową opieką hospicyjną, jej stan zdrowia stale się pogarszał. We wtorek na terenie kampusu Emory University w kościele Glenn Memorial United Methodist Church odprawiono pożegnalne nabożeństwo. By wziąć udział w ceremonii, Jimmy Carter opuścił opiekę hospicyjną. Ze względu na poważne problemy ze zdrowiem były prezydent USA niezwykle rzadko pokazywał się ostatnio publicznie. Nabożeństwa jednak "za nic nie chciał przegapić" - ocenił w rozmowie z The New York Times wnuk 99-latka, Jason Carter. - Myślę, że (Jimmy) był dumny i szczęśliwy, że mógł towarzyszyć (Rosalynn) do samego końca - stwierdził.