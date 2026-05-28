Świat "Pomyślałam: o Boże, ma udar". Żona Bidena o pamiętnej debacie Oprac. Kuba Koprzywa |

Biden rezygnuje z wyścigu o Biały Dom. Relacja korespondenta TVN24 z Waszyngtonu (21.07.2024) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CNN PHOTOS / CREDIT CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Byłam wystraszona, bo nigdy wcześniej ani później nie widziałam Joego w takim stanie. Nigdy - powiedziała Jill Biden w wywiadzie dla CBS News. - Nie wiem, co się stało. Gdy to oglądałam, pomyślałam: o Boże, ma udar. Byłam śmiertelnie przerażona - dodała.

Debata Joe Biden - Donald Trump w Atlancie Źródło zdjęcia: CNN PHOTOS / CREDIT CNN

Biden zrezygnował z wyścigu o prezydenturę

Jill Biden odniosła się do debaty jej męża z Donaldem Trumpem w 2024 roku w Atlancie. Biden - jak sam przyznawał - wypadł słabo, mówił cicho i niewyraźnie, plątał się, a czasami wydawał się zagubiony. Debata doprowadziła do ogłoszenia przez Bidena wycofania się z walki o reelekcję.

81-letni wówczas Biden chciał w czasie debaty uspokoić obawy dużej części wyborców na temat swojego wieku, lecz efekt był przeciwny do zamierzonego. Kandydatką demokratów została wiceprezydentka Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w wyborach prezydenckich.

Były prezydent zapewniał, że niepowodzenie podczas debaty było skutkiem zmęczenia. - Zdecydowałem, by kilka razy polatać po świecie tuż przed debatą (...) Nie posłuchałem mojego zespołu i później prawie zasnąłem na scenie - mówił.

W ubiegłym roku Hunter Biden, syn byłego prezydenta USA, tłumaczył z kolei, że jego ojcu źle poszło podczas debaty, bo dostał tabletkę nasenną.

OGLĄDAJ: Decyzja Bidena