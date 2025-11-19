Logo strona główna
Świat

Jest zgoda Trumpa na sprzedaż F-35 Arabii Saudyjskiej. "Zmieni układ sił"

Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Wizyta saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana w USA
Źródło: Reuters
Donald Trump wydał zgodę na sprzedaż myśliwców F-35 i trzystu czołgów Arabii Saudyjskiej, potwierdził Biały Dom. Media komentują, że taka transakcja "potencjalnie zmieniłaby równowagę militarną na Bliskim Wschodzie".

Jak poinformował we wtorek Biały Dom, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska zawarły strategiczne porozumienie obronne, które ma zwiększyć bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. W komunikacie podkreślono, że ułatwi ono "amerykańskim firmom zbrojeniowym działalność w Arabii Saudyjskiej, zabezpieczy nowe fundusze na pokrycie kosztów ponoszonych przez USA z Arabią Saudyjską oraz potwierdzi, że Królestwo postrzega Stany Zjednoczone jako swojego głównego partnera strategicznego".

W ramach porozumienia prezydent USA Donald Trump wydał zgodę na sprzedaż Rijadowi myśliwców F-35 oraz trzystu czołgów, o czym sam poinformował już w poniedziałek. We wtorek w Gabinecie Owalnym Trump przyjął saudyjskiego następcę tronu Mohammeda bin Salmana.

Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze

USA sprzedadzą Arabii F-35

Zgoda prezydenta USA nie gwarantuje jednak ostatecznego sukcesu transakcji w sprawie F-35, bo zatwierdzić to musi jeszcze Kongres. To z kolei nie jest pewne, bo sprawa budzi wątpliwości Izraela i wspierających go polityków. Powodem jest polityka USA mająca zapewnić, by Izrael miał przewagę technologiczną nad innymi państwami regionu. Trump zapewniał jednak we wtorek, że Izrael będzie zadowolony z porozumienia.

CNN komentuje, że umowa w sprawie F-35 "prawdopodobnie zmieni układ sił w regionie, wzmacniając pozycję Arabii Saudyjskiej jako potęgi Bliskiego Wschodu i pierwszego kraju arabskiego, który otrzyma najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce".

Podobnie sprawę ocenia Reuters, komentując, że sprzedaż oznaczałaby "znaczącą zmianę polityki" USA, co "potencjalnie zmieniłoby równowagę militarną na Bliskim Wschodzie" i "przetestowało rozumienie przez Waszyngton utrzymywania 'jakościowej przewagi militarnej' Izraela".

Agencja przypomniała, że Saudowie są największym odbiorcą amerykańskiej broni i od lat próbowali sfinalizować zakup myśliwców w ramach modernizacji swoich sił powietrznych w obliczu zagrożeń regionalnych, zwłaszcza ze strony Iranu. Według informacji Reutersa chcą zakupić aż 48 myśliwców F-35.

Trump o zabójstwie dziennikarza: różne rzeczy się zdarzają
Trump o zabójstwie dziennikarza: różne rzeczy się zdarzają

Saudyjski książę w USA

Porozumienie obronne jest jedną z kilku umów podpisanych przy okazji wizyty saudyjskiego księcia w Waszyngtonie. Inne dotyczą m.in. wydobywania minerałów krytycznych, współpracy w obszarze AI i eksportu zaawansowanych chipów do Arabii Saudyjskiej, jest wśród nich także wstępne porozumienie o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Według księcia Mohammeda, porozumienia mają zwiększyć łączną kwotę inwestycji Arabii Saudyjskiej w USA z wcześniej obiecanych 600 mld do 1 bln dolarów.

F-35

F-35 uważa się za najbardziej zaawansowane myśliwce świata. Są m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika. Wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi. Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów.

Saudowie nie przywitali Trumpa na czerwonym dywanie. To nie przypadek

Saudowie nie przywitali Trumpa na czerwonym dywanie. To nie przypadek

Arabski książę i gigantyczna inwestycja. Wyda ponad pół biliona dolarów

Arabski książę i gigantyczna inwestycja. Wyda ponad pół biliona dolarów

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, Reuters, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

