Świat

"Jest krzyż, są plakaty, mnóstwo kwiatów". Korespondent "Faktów" TVN w miejscu tragedii w Minneapolis

Marcin Wrona Minneapolis
Ulica w Minneapolis, na której 37-latka została postrzelona przez agenta ICE
Źródło: Marcin Wrona/TVN24
Na ulicy w Minneapolis, gdzie w środę agent ICE śmiertelnie postrzelił kobietę, mieszkańcy i przyjezdni składają kwiaty i znicze. Zostały także wzniesione barykady. Tak to wygląda w relacji korespondenta "Faktów" TVN w USA Marcina Wrony.

W środę w Minneapolis agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę. Według lokalnej policji blokowała ona ulicę swoim pojazdem. Gdy podeszli do niej funkcjonariusze ICE, próbowała odjechać. Wówczas jeden z agentów, który stał przed maską samochodu, oddał strzały w jej kierunku. Zdaniem administracji Donalda Trumpa, agent zrobił to w obronie własnej, bo kobieta miała ruszyć autem w jego stronę.

Władze Minneapolis zidentyfikowały ofiarę jako Renee Nicole Good, 37-letnią mieszkankę miasta. W czwartek korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona był na ulicy, na której doszło do tragedii.

Miejsce upamiętnienia Renee Nicole Good
Miejsce upamiętnienia Renee Nicole Good
Źródło: TVN24

- Jest krzyż, są plakaty, mnóstwo, mnóstwo kwiatów i świece. Kawałek dalej, gdy popatrzymy w dół ulicy, przy której teraz jesteśmy, gdzie rozegrał się ten dramat, zobaczą tam państwo zebraną część protestujących przy rozpalonych ogniskach, przy których się grzeją - relacjonował Marcin Wrona.

"Teraz te protesty na pewno będą większe"

Nagrania z postrzelenia kobiety trafiły do mediów społecznościowych. - Teraz wszyscy analizują krok po kroku, sekunda po sekundzie, klatka po klatce, nagrania, na których widać to, co się stało. Te analizy wzbudzają mnóstwo kontrowersji. Eksperci podają w wątpliwość to, że ten funkcjonariusz naprawdę miał być przejechany przez tę kobietę, że ona chciała go zabić - przekazał korespondent.

ZOBACZ TEŻ: Co wydarzyło się w Minneapolis? Pokazali nagrania

Marcin Wrona zwrócił uwagę, że do tragedii doszło zaledwie kilka przecznic od miejsca, w którym w maju 2020 roku zmarł w trakcie interwencji policji czarnoskóry mężczyzna George Floyd. Tamto wydarzenie również wzburzyło amerykańską opinię publiczną i wywołało historyczne protesty.

Cała relacja Marcina Wrony z Minneapolis
Źródło: TVN24

W czwartek protestujący byli obecni nie tylko na feralnej ulicy, ale także przed jednym z budynków federalnych w Minneapolis, związanym z ICE. - Tim Walz, który jest gubernatorem stanu Minnesota, mówi, że na razie Gwardii Narodowej nie będzie na ulice wyprowadzał - poinformował korespondent "Faktów" TVN.

- Tragedia, która się tu rozegrała, będzie miała potężne reperkusje, ponieważ Donald Trump wysyła policję migracyjną i służby federalne do coraz większej liczby miast w Stanach Zjednoczonych. To spotkało się z dużymi protestami. Teraz te protesty na pewno będą większe - ocenił Marcin Wrona.

Po akcji ICE gubernator zarządza przygotowania Gwardii Narodowej

Po akcji ICE gubernator zarządza przygotowania Gwardii Narodowej

Kim była Renee Nicole Good śmiertelnie postrzelona przez agenta ICE

Kim była Renee Nicole Good śmiertelnie postrzelona przez agenta ICE

"Jest to sprzeczne ze wszystkim, co Ameryka powinna reprezentować"

Nasz korespondent zapytał obecnych na miejscu tragedii Amerykanów, co sądzą o tej sprawie.

- Nie zgadzam się z przymusowym wyprowadzaniem ludzi z domów i miejsc pracy oraz zastraszaniem. Nie zgadzam się z tym, co wydarzyło się wczoraj, oczywiście, z morderstwem matki, ale też z akcją w szkole średniej. Wchodzą (agenci ICE - red.) do szkół. Publiczne szkoły w Minneapolis są zamknięte w czwartek i piątek z powodu strachu. Myślę, że nie zgadzam się z żadną polityką Trumpa - powiedziała Marcinowi Wronie młoda kobieta o imieniu Eren.

Malcolm ocenił, że agenci ICE mogli postąpić inaczej w czasie interwencji. - Z pewnością mogli ustąpić z drogi. Ewidentnie byli w pozycji, w której mogli całkowicie zejść z drogi, ale zdecydowali się strzelać - powiedział.

Wypowiedzi mieszkańców Minneapolis
Źródło: Marcin Wrona/TVN24

Amanda przyznała, że trudno jej uwierzyć, że "coś tak skandalicznego przytrafiło się komuś, kto był obserwatorem i po prostu próbował pomóc sąsiadom". - A teraz mały chłopiec został sierotą - dodała. Renee Nicole Good miała 6-letniego syna, którego ojciec zmarł wcześniej.

- Nasz rząd kłamie. Nazywa pokojowo nastawionych ludzi, którzy nie popierają tej tyranii i radykalnych kroków rządu, krajowymi terrorystami. To hańba. Jest to sprzeczne ze wszystkim, co Ameryka powinna reprezentować - komentowała Amanda.

Szefowa ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS) Kristi Noem nazwała zdarzenie w Minneapolis "aktem terroryzmu wewnętrznego" wymierzonym w funkcjonariuszy ICE. Powiedziała, że osoba kierująca samochodem "próbowała ich staranować", a agent ICE strzelił w samoobronie. Zarzuciła ofierze, że była częścią "tłumu agitatorów", i zapewniła, że funkcjonariusz postępował zgodnie z przeszkoleniem. Zapowiedziała dochodzenie FBI.

Co agenci ICE robili w Minneapolis

Jak podaje CNN, do Minneapolis zostało wysłanych około dwóch tysięcy agentów federalnych w ramach zwalczania nielegalnej imigracji, co za cel wzięła sobie administracja Donalda Trumpa.

Minnesota znalazła się niedawno w centrum afery związanej z wyłudzaniem przez przedstawicieli somalijskiej diaspory stanowych świadczeń socjalnych na skalę miliardów dolarów. Stan jest największym skupiskiem Somalijczyków w USA, choć szacuje się, że większość z nich posiada amerykańskie obywatelstwo.

Mimo że sprawa znana jest od lat, ostatnio zyskała większy rozgłos w mediach. W obliczu afery gubernator stanu i były kandydat na wiceprezydenta USA Tim Walz ogłosił w poniedziałek, że wycofa się z walki o reelekcję.

"Mała Somalia". Dlaczego w Minnesocie jest tak wielu Somalijczyków?
"Mała Somalia". Dlaczego w Minnesocie jest tak wielu Somalijczyków?

CNN przypomina też, że to nie pierwszy przypadek, gdy federalne władze imigracyjne obierają za cel Twin Cities (określenie to odnosi się do położonych blisko siebie miast Minneapolis i Saint Paul). Tak było też w grudniu, gdy agenci przybyli tam w ramach szeroko zakrojonej prezydenckiej kampanii deportacyjnej. Nastąpiło to po lekceważących komentarzach Donalda Trumpa na temat Somaliczyków, których nazwał "śmieciami".

pc

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

